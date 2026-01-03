Novara Fc Dossena è il nuovo allenatore | Questa squadra era quello che cercavo
Il Novara Football Club ha annunciato l’ingaggio di Andrea Dossena come nuovo allenatore della prima squadra, in sostituzione di Zanchetta. Dossena, ex calciatore e ora tecnico, ha dichiarato di aver trovato nella squadra le caratteristiche che cercava. La società si affida alla sua esperienza per guidare il team nel proseguo della stagione.
Novara Football Club, il dopo Zanchetta si chiama Andrea Dossena, è lui il nuovo allenatore responsabile della prima squadra.Le prime esperienze in panchina a partire dal 2019 in serie D con Crema e Ravenna. Poi le stagioni in serie C: due nel girone A, dove conduce prima Renate e poi Pro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
