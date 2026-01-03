Novara Fc Dossena è il nuovo allenatore | Questa squadra era quello che cercavo

Il Novara Football Club ha annunciato l’ingaggio di Andrea Dossena come nuovo allenatore della prima squadra, in sostituzione di Zanchetta. Dossena, ex calciatore e ora tecnico, ha dichiarato di aver trovato nella squadra le caratteristiche che cercava. La società si affida alla sua esperienza per guidare il team nel proseguo della stagione.

Novara FC, Dossena "Sarò il garante tra i ragazzi ed il sudore" - Osservava in silenzio la partita, composto e umile come se non fosse mai stato un campione. iamcalcio.it

Novara FC esonera Zanchetta. Panchina in bilico tra Diana, Zaffaroni e Dossena - 3) è stata fatale all’allenatore Andrea Zanchetta, esonerato dal Novara. lavocedinovara.com

Novara-Vicenza | Conferenza pre gara di mister Zanchetta

| Andrea #Dossena: “Voglio che la squadra acquisisca la mia anima…" | La presentazione del nuovo mister in vista della ripresa del campionato tiny.cc/3h4x001 #ForzaNovara #NovaraFC #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook

UFFICIALE - #Novara, Andrea #Dossena l'erede di #Zanchetta: debutterà contro l' #InterU23 x.com

