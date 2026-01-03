Novara | Bravi bravissimi gli insegnanti che invece di accanirsi sugli esercizi scelgono mostre e avventure L’elogio del pedagogista ai compiti di realtà

Daniele Novara sottolinea l’importanza di un approccio pedagogico che valorizza i compiti di realtà, come mostre e avventure, rispetto alla didattica centrata sulla ricerca della risposta esatta. Critica l’utilizzo di metodi tradizionali, considerandoli un quiz arcaico, e invita a privilegiare esperienze che stimolino il pensiero critico e l’apprendimento attivo. Un elogio agli insegnanti che adottano queste strategie innovative, favorendo una formazione più completa e significativa per gli studenti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.