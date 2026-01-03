Novara | Bravi bravissimi gli insegnanti che invece di accanirsi sugli esercizi scelgono mostre e avventure L’elogio del pedagogista ai compiti di realtà
Daniele Novara sottolinea l’importanza di un approccio pedagogico che valorizza i compiti di realtà, come mostre e avventure, rispetto alla didattica centrata sulla ricerca della risposta esatta. Critica l’utilizzo di metodi tradizionali, considerandoli un quiz arcaico, e invita a privilegiare esperienze che stimolino il pensiero critico e l’apprendimento attivo. Un elogio agli insegnanti che adottano queste strategie innovative, favorendo una formazione più completa e significativa per gli studenti.
Daniele Novara critica duramente la didattica basata sulla "risposta esatta", definendola un quiz arcaico, ed elogia gli insegnanti che assegnano compiti di realtà come mostre e avventure. Il pedagogista invita a sfruttare le vacanze per un apprendimento concreto e operativo, trasformando la città in un luogo di "outdoor education" fondamentale per la crescita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Compiti delle vacanze, l’affondo di Novara: “L’ambiente genitoriale non sia un dopo scuola”. La ricetta del pedagogista
Leggi anche: Compiti per le vacanze? Sì, ma con attività pratiche e legate alla realtà. Novara: “Serve un apprendimento che si vivi fuori dalla classe”
Dopo aver donato diverso materiale al canile ENPA - Sezione di Novara abbiamo provveduto poco prima di Capodanno anche per il Parco Gatti Terapeutico, Galliate. Il materiale, donato con grande generosità dal personale della Polizia di Stato di Novara è s - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.