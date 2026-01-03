Novara | Bravi bravissimi gli insegnanti che invece di accanirsi sugli esercizi scelgono mostre e avventure L’elogio del pedagogista ai compiti di realtà

Da orizzontescuola.it 3 gen 2026

Daniele Novara critica duramente la didattica basata sulla "risposta esatta", definendola un quiz arcaico, ed elogia gli insegnanti che assegnano compiti di realtà come mostre e avventure. Il pedagogista invita a sfruttare le vacanze per un apprendimento concreto e operativo, trasformando la città in un luogo di "outdoor education" fondamentale per la crescita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

