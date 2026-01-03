Notte di spari a Napoli | colpito il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane aggredito il papà

Nella notte di Napoli, un episodio di violenza ha coinvolto il fratello e il padre di Fabio Pisacane, ex calciatore e attuale allenatore del Cagliari. La Squadra Mobile sta conducendo le indagini dopo un’aggressione armata avvenuta tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, che ha causato feriti tra i familiari del calciatore. L’evento si è verificato nel centro storico, in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza urbana.

Aggressione armata nel cuore di Napoli, indaga la Squadra Mobile. Notte di violenza nel centro storico di Napoli, dove il padre e il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari ed ex calciatore, sono rimasti feriti in seguito a un' aggressione armata avvenuta tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo. L'episodio si è verificato intorno alle 4:00 del mattino, in vico Tre Re a Toledo, a pochi metri dall'attività commerciale di famiglia, il locale "Pisadog19 Spritz". Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tre persone avrebbero atteso le vittime all'esterno del locale, poco dopo la chiusura.

