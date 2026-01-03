Notte di paura per gli italiani a Caracas | Siamo tutti al sicuro In Venezuela 120mila nostri connazionali
Una notte difficile per gli italiani in Venezuela, con oltre 120.000 cittadini che risiedono nel paese. La visita delle forze speciali statunitensi a Caracas ha generato preoccupazione e incertezza tra la comunità italiana. Tuttavia, le autorità rassicurano: tutti sono al sicuro e la situazione sta tornando alla normalità.
Una notte di paura e di attesa per i tanti italiani che vivono in Venezuela. Una comunità di oltre 120mila persone che ha «assistito» al blitz delle forze speciali statunitensi nella capitale Caracas in un clima di incertezza e tensione. Boati, spari e strade deserte a Caracas I boati, i colpi di arma da fuoco: tanti sono stati svegliati e hanno seguito, chi via social, chi ascoltando la radio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Esplosioni e aerei a bassa quota nella notte a Caracas; «Ho gli stessi anni della dittatura, a Caracas c’è paura ma stiamo assistendo a qualcosa di storico»; Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertiti anche aerei in volo. «Colpite aree in cui risiedono alti funzionari militari».
Notte di paura per gli italiani a Caracas, 'siamo tutti al sicuro' - Nessuno degli italiani che vive nella capitale è rimasto ferito: "siamo tutti al sicuro", spiegano, ribadendo di avere seguito le indicazioni dell'Ambasciata che ha immediatamente invitato i nostri ... ansa.it
Notte di paura a Caracas: il racconto del giornalista pugliese - «E' stato qualcosa che non ci si aspettava, o comunque non ci si aspettava che fosse in queste proporzioni. msn.com
“INCERTEZZA E PAURA”: UN ABRUZZESE A CARACAS, - Nicolas MaduroDonald Trump Pam Bondi Delcy RodríguezGustavo PetroAntónio CostaKaja KallasMaría Corina MachadoEdmundo González Urrutia. abruzzoweb.it
