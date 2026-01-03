Notte di paura a San Mango | uomo ferito alla gamba da un colpo di pistola

Una notte di paura a San Mango Piemonte, dove un uomo di 59 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola che lo ha ferito alla gamba. L’incidente, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Notte di paura a San Mango Piemonte, dove un uomo di 59 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco a una gamba. L’uomo si è presentato autonomamente, intorno alle 3 della notte, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, facendo scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Notte di paura a San Mango: uomo ferito alla gamba da un colpo di pistola Leggi anche: Ferito da colpo di pistola alla testa, muore 19enne a Napoli Leggi anche: Napoli, ferito da colpo di pistola alla testa: muore 19enne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Colpo di pistola nella notte a San Mango Piemonte, ferito un 59enne - Stampa Sono in corso indagini su un 59enne giunto nella notte al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno con una ferita da arma da fuoco a una gamba. salernonotizie.it

