Notte di paura a Napoli aggredita la famiglia di Pisacane | c’è un ferito

Nella notte nei Quartieri Spagnoli di Napoli si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto la famiglia di Pisacane, con due persone ferite durante un'aggressione attribuita a tre individui, uno dei quali armato. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida napoletana. Le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e assicurare la calma nella zona.

Ancora tensione nella notte della movida a Napoli. Ai Quartieri Spagnoli due persone sono rimaste ferite dopo un’aggressione attribuita a tre individui, uno dei quali armato. L’episodio è avvenuto intorno alle quattro e la dinamica è al vaglio degli inquirenti. Un uomo di 68 anni è stato picchiato, mentre un giovane di 28 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola. Secondo quanto riportato da Il Mattino, si tratta di familiari di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari originario del quartiere. L’aggressione e i primi riscontri. Per motivi ancora da chiarire, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Notte di paura a Napoli, aggredita la famiglia di Pisacane: c’è un ferito Leggi anche: Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre Leggi anche: Notte di paura per la famiglia Pinamonti, rapina in casa durante Sassuolo-Pisa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aggredita in un parcheggio a Osio Sotto, il racconto: «La notte sentivo quella mano addosso...; Napoli, tentato scippo alla Stazione, un arresto nella notte. Choc per la famiglia Pisacane: aggrediti padre e fratello ai Quartieri Spagnoli - Tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, nei pressi dell’attività commerciale di famiglia, il padre 68enne e ... tuttonapoli.net

Napoli, bomba carta esplode davanti ad una pizzeria: paura in via Calata Capodichino - «La notte di Capodanno, poco dopo le 00:20, in via Calata Capodichino, è esplosa una bomba carta davanti una pizzeria. msn.com

Spari in piazza Plebiscito a Napoli, paura nella notte: «Sono le babygang» - L’allarme lo hanno lanciato nelle primissime ore di ieri direttamente i residenti allertando la centrale operativa della polizia. ilmattino.it

Un a chi ha preferito la quiete ai botti, regalando agli animali una notte senza paura. #nature - facebook.com facebook

Momenti di paura nella notte a Borgo Vecchio, dove l’incendio di una palma ha attirato l’attenzione e l’apprensione dei residenti. Alcuni residenti hanno temuto che il rogo potesse propagarsi o che il fusto potesse cedere. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.