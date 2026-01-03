Norimberga | recensione

Norimberga offre uno sguardo insolito e riflessivo su temi storici e morali, con interpretazioni intense di Russell Crowe e Rami Malek. La pellicola si distingue per un approccio sobrio e originale, lontano dai classici blockbuster. Nonostante il coinvolgimento di attori di prestigio, il film si presenta come un’opera che invita alla riflessione, capace di attirare il pubblico anche in contesti diversi da quelli delle produzioni più commerciali.

Russell Crowe e Rami Malek nel duello mentale che non ti aspetti. Capisci di essere di fronte ad un film che ha qualcosa da dire quando ti ritrovi il Venerdì sera in una sala piena, nonostante tu non sia ad una proiezione legata ad una produzione Marvel, Star Wars o di James Cameron Norimberga non ci porta subito nell'aula di tribunale che tutti conosciamo dai libri di storia. Il regista James Vanderbilt ( Zodiac, Truth ) sceglie una strada diversa, basandosi sul saggio Il nazista e lo psichiatra di Jack El-Hai. La storia si concentra sul Tenente Colonnello Douglas Kelley ( Rami Malek ), psichiatra dell'esercito USA con una missione impossibile: entrare nella mente dei gerarchi nazisti detenuti nel centro di Ashcan per capire se sono idonei al processo.

