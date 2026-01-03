«Norimberga» è una riflessione sul Male, attraverso il confronto tra uno psichiatra americano e il gerarca Göring prima del processo ai nazisti. La pellicola analizza le dinamiche psicologiche e morali che circondano i crimini di guerra, offrendo uno sguardo approfondito su come si affronta e si cerca di comprendere il male. Un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori etici che ne derivano.

Il film ripercorre i confronti fra uno psichiatra americano e il gerarca Göring prima del processo ai nazisti. Porta a galla una verità: la malvagità è parte dell’umano. Tentare di asportarla chirurgicamente è da illusi. La bellezza e la potenza di Norimberga, film di James Vanderbilt ora nelle sale, non stanno tanto nel soggetto trattato - sempre perversamente affascinante - e nemmeno nella straordinaria interpretazione di Russell Crowe, calatosi con grande talento nelle trippe strabordanti di un Hermann Göring gonfiato e imbolsito dal potere. Sì, certo, il lungometraggio ha una trama affascinante e scorre tutto sommato veloce, beneficia del lavoro di bravi interpreti e di una bella sceneggiatura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Norimberga» è una lezione sul Male. Chi lo vuole estirpare, non vede il suo

Leggi anche: Violenza sulle donne, un male da estirpare partendo dai giovani

Leggi anche: Norimberga e il legame tra bene e male: il film che racconta Goring e lo psichiatra che ne rimase affascinato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Punire i massacri: la lezione dimenticata di Norimberga” - Aveva scelto la testimonianza della strage di tremila ebrei in Ucraina per la sua arringa finale. repubblica.it

A Norimberga, dove il male finì alla sbarra - Era il principio opposto a quello che aveva ispirato il Trattato di Versailles e le riparazioni vessatorie inflitte alla fine della Prima guerra mondiale ai tedeschi. repubblica.it

Norimberga, Russel Crowe incarna il male e punta all'Oscar - Raccontare il processo più famoso della storia con un linguaggio diretto e potente, privo di sottigliezze. badtaste.it

"NORIMBERGA" OLTRE I 4,5 MILIONI DI EURO MA I GIUDIZI DEL PUBBLICO SI SPACCANO. Dopo due settimane di programmazione, #NorimbergaIlFilm di #JamesVanderbilt ha conquistato in Italia € 4.515.497 con 572.587 spettatori, ritagliandosi un suo s - facebook.com facebook

Un bellissimo intervento di Michele Chiaruzzi @Mchiarusmr sui Processi di Norimberga, sul loro significato e sulla loro attualità. x.com