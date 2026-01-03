Norah Jones è una cantante e musicista statunitense, nota per il suo stile eclettico e la voce morbida. Nel 2002 ha pubblicato il suo debutto

NEW YORK – Norah Jones è emersa per la prima volta sulla scena mondiale con l’uscita nel 2002 di “Come Away With Me”, il suo autodefinito “piccolo disco d’atmosfera” che ha introdotto una nuova voce singolare e si è trasformato in un fenomeno globale, conquistando i Grammy Awards del 2003, tra cui Album dell’anno, Disco dell’anno, Canzone dell’anno e Miglior artista esordiente. Da allora, la Jones è diventata nove volte vincitrice di un Grammy, ha venduto più di 50 milioni di album e le sue canzoni sono state ascoltate in streaming sei miliardi di volte in tutto il mondo. Ha pubblicato una serie di album da solista acclamati dalla critica e di grande successo commerciale – “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007), “The Fall” (2009), “Little Broken Hearts” (2012), “Day Breaks” (2016), “Pick Me Up Off The Floor” (2020), l’album dal vivo “‘Til We Meet Again” (2021) e l’album natalizio “I Dream Of Christmas” (2021) – oltre ad album con i suoi gruppi collettivi The Little Willies, El Madmo e Puss N Boots con Sasha Dobson e Catherine Popper. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Norah Jones: la biografia

Leggi anche: Morta a 34 anni Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones

Leggi anche: Trovata Morta Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones. Era in una camera d’hotel a San Francisco. Le cause del decesso dell’attrice sono ignote

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Norah Jones chi è? Biografia, età, carriera, canzoni, figli, marito, Instagram e vita privata - Norah Jones, nome d’arte di Geethali Norah Jones Shankar, è una cantautrice, polistrumentista e attrice statunitense nata il 30 marzo 1979 a New York. spettegolando.it

Norah Jones: le cose che non sai sulla musicista e attrice americana - Norah Jones ha dimostrato al mondo il suo talento quindici anni fa e continua a rimanere sulla cresta dell'onda. cosmopolitan.com

Norah Jones - Norah Jones è la cantante che ha monopolizzato le radio nell’estate del 2004 con il brano romantico “Sunrise”. ecodelcinema.com

QUESTA SERA - Concertino di Natale alla Cà di Matt! THE SOUP SOUND - Acoustic Quartet Contrabbasso, 2 chitarre e voce. La passione per la musica, quella bella! Da Norah Jones a Cat Stevens, passando per gli intramontabili e classici italiani! Se - facebook.com facebook