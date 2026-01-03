Manor Solomon è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, arrivando in prestito dal Tottenham con un'opzione di acquisto di 10 milioni di euro. Il giocatore israeliano, 26 anni, rafforza il reparto offensivo della squadra, portando esperienza internazionale. L’operazione, annunciata nelle ultime ore, suscita reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori, nel contesto di un mercato estivo ricco di novità.

Manor Solomon è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L’ esterno offensivo israeliano di 26 anni arriva in prestito dal Tottenham con un’opzione di acquisto definitivo fissata a 10 milioni di euro. L’operazione porta la firma di Fabio Paratici, ex dirigente degli Spurs che sta per unirsi alla società viola. Ma l’entusiasmo per questo primo colpo del mercato invernale si è trasformato rapidamente in una controversia che ha diviso la città di Firenze. Il motivo? Le dichiarazioni pubbliche che Solomon ha fatto in passato sul conflitto tra Israele e Palestina. Durante il periodo più acceso della guerra a Gaza, il calciatore aveva pubblicato sui suoi profili social un messaggio controverso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Non ti vogliamo”: è polemica per l’arrivo di Manor Solomon il nuovo giocatore israeliano della Fiorentina

