Non gli dà i soldi e lo picchia sul cavalcavia la notte di Capodanno
A Trento, durante la notte di Capodanno, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito e rapinato un passante. Il cittadino pakistano, già noto alle forze dell’ordine, ha colpito e minacciato la vittima sul cavalcavia, sottraendogli denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’aggressore e di garantire la sicurezza pubblica in quel momento di festività.
Ha aggredito un uomo per rapinarlo la sera di Capodanno ed è stato arrestato dai Carabinieri. L’episodio è avvenuto a Trento, dove un cittadino pakistano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette dopo una violenta aggressione ai danni di un cittadino italiano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
