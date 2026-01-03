Non gli dà i soldi e lo picchia sul cavalcavia la notte di Capodanno

A Trento, durante la notte di Capodanno, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito e rapinato un passante. Il cittadino pakistano, già noto alle forze dell’ordine, ha colpito e minacciato la vittima sul cavalcavia, sottraendogli denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’aggressore e di garantire la sicurezza pubblica in quel momento di festività.

