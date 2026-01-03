Non c’è pace per Repubblica | furto nella redazione di Napoli Solidarietà bipartisan alla testata

Nella notte di San Silvestro, la redazione di Napoli di Repubblica è stata vittima di un furto, con il furto di sei computer. L’episodio è stato denunciato il giorno successivo, quando la redazione ha riaperto. La notizia ha suscitato solidarietà e condanna bipartisan, sottolineando l’importanza della tutela del lavoro giornalistico e delle strutture dell’informazione.

Furto nella redazione di Napoli di Repubblica, dove sono stati rubati sei pc. I ladri sono entrati in azione la notte di San Silvestro e la denuncia è stata sporta all'indomani, quando il primo cronista di turno ha riaperto la redazione, ma se ne è avuta notizia solo oggi. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri e la prefettura ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza nella zona. Il furto arriva in un momento particolarmente delicato per la testata dopo i giorni di fuoco in relazione alla cessione del gruppo Gedi. La prefettura intensifica i controlli nella zona.

