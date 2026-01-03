Non bisogna invidiare gli altri Da desiderare in giro non c' è un granché
Non bisogna invidiare gli altri, poiché spesso ciò che si desidera fuori dalla propria realtà è poco più di un’illusione. “Non desiderare la vita d’altri” di Costanza Miriano invita a riflettere su questo, ma per chi, come me, ha il problema opposto – desiderare troppo poco – il percorso richiede un’altra prospettiva. Conoscere sé stessi e le proprie esigenze è il primo passo per trovare un equilibrio autentico e duraturo.
“Non desiderare la vita d’altri” di Costanza Miriano (Sonzogno) non sembrerebbe fare al caso mio. Nato con Orazio e l’Ecclesiaste, cresciuto con René Girard, molto citato nel libro, e ora frequentante Epicuro e Epitteto, da anni ho il problema opposto: desidero troppo poco. E’ un handicap: il desiderio è un motore, l’invidia è una spinta. E non è nemmeno un merito: non desidero la vita degli altri non perché sia buono ma perché gli altri non mi interessano. Col desiderante girardiano io non c’entro nulla, se una cosa è già posseduta o desiderata da qualcuno, ai miei occhi perde valore. Però a pagina 172 ho trovato questa frase bellissima e cristianissima: “Se proviamo ad aguzzare la vista, invece che sulle fortune degli altri, sulle loro sofferenze, troveremo immancabilmente qualcuno intorno a noi, magari perfino nel nostro condominio, che sta combattendo una battaglia sovrumana, spesso solitaria e disperata”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
