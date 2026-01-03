Nocerino è un nuovo giocatore rossonero

Luca Nocerino è un nuovo acquisto del Calcio Foggia 1920. Nato a Francoforte nel 2004, l’esterno d’attacco si è unito alla squadra a titolo definitivo. Con questa aggiunta, il club rafforza il proprio organico in vista della stagione. Nocerino, con il suo percorso internazionale, porta con sé caratteristiche che potrebbero contribuire al rendimento della squadra.

