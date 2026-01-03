Nocera Superiore | rinviati la Notte Bianca e lo spettacolo Febbre Italiana
A Nocera Superiore, la Notte Bianca di via Vincenzo Russo e lo spettacolo “Febbre Italiana”, previsti per domani, sono stati rinviati a data da definire. La decisione si è resa necessaria per motivi organizzativi, garantendo così la sicurezza e il buon svolgimento degli eventi. Restano in attesa ulteriori comunicazioni per conoscere le nuove date delle iniziative.
Rinviata a data da destinarsi la Notte Bianca di via Vincenzo Russo e lo show di“Febbre Italiana”, programmati per domani (domenica 4 gennaio 2026). La decisione siè resa necessaria a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste nellagiornata di domani che non consentono il corretto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
