Nocera Superiore | rinviati la Notte Bianca e lo spettacolo Febbre Italiana

A Nocera Superiore, la Notte Bianca di via Vincenzo Russo e lo spettacolo “Febbre Italiana”, previsti per domani, sono stati rinviati a data da definire. La decisione si è resa necessaria per motivi organizzativi, garantendo così la sicurezza e il buon svolgimento degli eventi. Restano in attesa ulteriori comunicazioni per conoscere le nuove date delle iniziative.

