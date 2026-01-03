No all' azione militare ma intervento difensivo è legittimo Il governo si schiera con Trump

Il governo italiano ribadisce che, pur senza sostenere azioni militari offensive, un intervento difensivo è legittimo. Questa posizione, espressa in seguito all’operazione americana in Venezuela, si basa su principi internazionali condivisi e sulla tradizione diplomatica italiana. La dichiarazione sottolinea l’importanza di rispettare il diritto internazionale e di mantenere un approccio equilibrato nelle crisi internazionali.

Roma prende posizione dopo il blitz americano in Venezuela e lo fa richiamando una linea di principio che Palazzo Chigi definisce coerente con la tradizione italiana. In una nota diffusa dopo l’attacco statunitense a Caracas, il governo di Giorgia Meloni ha ribadito che su quanto accaduto "coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "No all'azione militare ma intervento difensivo è legittimo". Il governo si schiera con Trump Leggi anche: Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo” Leggi anche: Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Raid USA in Nigeria, tra guerra al terrore e speculazione politica; Dall’Europa al Pacifico: ecco tutte le guerre (e le crisi) che minacciano l’Occidente e l'Italia; Guerra Ucraina Russia, Zelensky annuncia: Cambio il ministro della Difesa; Inchiesta di Genova e finanziamenti a Hamas: Ecco come funziona la rete ombra in Europa. Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” - La nota di Palazzo Chigi: l’Italia ha sempre condannato "gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto- ilfattoquotidiano.it

Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Venezuela". Meloni: "L'azione militare non è la strada da percorrere, ma intervento legittimo" - Alle tensioni ancora aperte in Ucraina e alla fragile tregua in Medio Oriente si aggiunge ora un nuovo, delicatissimo fronte. affaritaliani.it

Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo” - (Adnkronos) – Su quanto successo in Venezuela “coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai r ... msn.com

Non è difficile eh. "Maduro è un dittatore brutale e oppressivo del Venezuela. Trump non ha alcuna base legale legittima per un’azione militare contro il Venezuela, né secondo il diritto statunitense né secondo il diritto internazionale". Semplifico perché vedo u - facebook.com facebook

NBC. Netanyahu premerà con Trump per nuova azione militare contro l'Iran. Tema al centro del colloquio di fine mese. Guerra psicologica o mosse vere x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.