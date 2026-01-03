NJPW Wrestle Kingdom 2026 – Preview
Il Wrestle Kingdom 2026 della NJPW, in programma domenica 4 gennaio, rappresenta l’appuntamento più importante del wrestling giapponese. Giunto alla ventesima edizione, questo evento annuale riunisce i migliori talenti e le storie più interessanti del panorama nipponico. Di seguito, una panoramica delle principali anticipazioni e protagonisti attesi, per prepararsi al meglio a questa tradizione che ogni anno affascina appassionati e addetti ai lavori.
Per i veri cultori del wrestling, l’anno nuovo non inizia l’1 gennaio, ma qualche giorno dopo – in questo caso, domenica 4 gennaio: già, perché ancora una volta la NJPW presenta il suo evento più iconico, Wrestle Kingdom, giunto ormai alla ventesima edizione. E sarà senza dubbio un evento storico, non solo per la ricorrenza a cifra tonda, ma soprattutto per l’ultimo atto della carriera da wrestler di Hiroshi Tanahashi, uno degli atleti più influenti degli ultimi 25 anni e vero e proprio volto della compagnia nipponica. Ma il match di addio di Tana promette di essere preceduto da molti altri incontri di livello. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
