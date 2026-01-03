Nima Keshavarzi un grande direttore d’orchestra

Nima Keshavarzi è un rinomato direttore d’orchestra italiano, impegnato sia nel repertorio lirico che sinfonico. La sua carriera include collaborazioni con importanti teatri come il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Palau de les Arts di Valencia e il Rossini Opera Festival. La sua esperienza e professionalità lo rendono una figura di rilievo nel panorama musicale europeo.

ROMA – Il direttore d'orchestra Nima Keshavarzi si dedica con passione alla lirica quanto al repertorio sinfonico e ha collaborato con alcuni tra i maggiori teatri lirici italiani ed europei quali il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, Palau de les Arts di Valencia, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Regio di Parma – Festival Verdi, il Rossini Opera Festival. E' direttore ospite della Tehran Symphony Orchestra, dell'Orchestra Nazionale Iraniana, della Camerata Strumentale Città di Prato e ha assistito Zubin Mehta e Roberto Abbado. Co-fondatore e direttore musicale de La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze; ha diretto l'orchestra fin dal suo esordio nel 2016 a Firenze ottenendo un entusiasmante successo di pubblico e di critica.

