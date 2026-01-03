Nietzsche il profeta del superuomo sconfitto da un crollo mentale davanti a un cavallo maltrattato

Da cultweb.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco noto per il concetto di superuomo, ha attraversato una vita segnata da intensi successi e profonde sofferenze. La sua morte, avvenuta nel 1900 a Weimar, rappresenta il triste epilogo di un percorso intellettuale e personale complesso, influenzato da problemi di salute mentale. La sua figura rimane centrale nella riflessione filosofica e culturale, lasciando un’eredità duratura e ancora oggi oggetto di studio.

Friedrich Nietzsche è una delle figure più enigmatiche e influenti della filosofia moderna. La sua morte, avvenuta a  Weimar il 25 agosto 1900, inoltre, è il punto finale di una parabola intellettuale e umana tormentata, segnata da genialità, isolamento e malattia. Ma come morì davvero il pensatore che scosse l’Europa con le sue opere? La vita di Nietzsche cambia radicalmente il  3 gennaio 1889, a Torino, quando viene colpito da un  grave crollo mentale. Secondo i resoconti dell’epoca, assistette al maltrattamento di un cavallo e, sconvolto, si getta al collo dell’animale piangendo. Da quel momento non si riprende più. 🔗 Leggi su Cultweb.it

nietzsche il profeta del superuomo sconfitto da un crollo mentale davanti a un cavallo maltrattato

© Cultweb.it - Nietzsche, il profeta del superuomo, sconfitto da un crollo mentale davanti a un cavallo maltrattato

Leggi anche: Alla scoperta di Nietzsche prima di Nietzsche

Leggi anche: Hernanes: "Citavo Isaia, e diventai 'Il profeta'. A Roma uno si tolse i pantaloni davanti casa e..."

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.