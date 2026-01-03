Niente più impianto crematorio a Tavernelle la vittoria del Comitato Aria Nostra | Serve però il Piano di coordinamento regionale

Il Comune di Tavernelle ha annunciato che l’impianto crematorio previsto non sarà più realizzato nella località, ma spostato in un’altra struttura cimiteriale ancora da individuare. La decisione, comunicata dal sindaco Daniele Silvetti, rappresenta una vittoria per il Comitato Aria Nostra. Tuttavia, resta fondamentale l’adozione di un Piano di coordinamento regionale per garantire un’adeguata gestione e tutela ambientale.

