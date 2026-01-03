Nicolás Maduro sarebbe stato catturato e portato fuori dal Venezuela

Secondo dichiarazioni di Donald Trump, Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores sarebbero stati catturati e rimossi dal Venezuela in un’operazione avvenuta prima dell’alba a Caracas e zone limitrofe. La notizia rappresenta un possibile cambiamento nella situazione politica venezuelana, anche se non è stata ancora confermata da fonti ufficiali nel paese.

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero catturato il dittatore venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, facendoli uscire dal Paese dopo un assalto avvenuto prima dell'alba a Caracas e nella regione circostante. In un post su Truth Social condiviso poco fa, il presidente ha scritto: "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. Questa operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi.

