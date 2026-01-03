Nicolas Maduro catturato chi è il leader politico e perché il Venezuela è in crisi

Nicolas Maduro, leader politico venezuelano, è stato recentemente catturato in circostanze che hanno destato grande attenzione internazionale. La crisi politica ed economica del Venezuela, aggravata da difficoltà interne e tensioni con gli Stati Uniti, ha portato a eventi di grande impatto. Nelle ultime settimane, l’instabilità si è intensificata, culminando con un raid aereo sulla capitale Caracas, segnando un momento cruciale nella situazione politica del paese.

Nella notte, dopo settimane di tensioni crescenti, gli Stati Uniti hanno colpito il Venezuela con un raid aereo sulla capitale Caracas. L’operazione si è conclusa con la cattura di Nicolás Maduro, che insieme alla moglie è stato portato fuori dal Paese. La conferma è arrivata direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha parlato di un’azione militare condotta con successo contro il leader venezuelano. L’episodio rappresenta uno spartiacque nella crisi venezuelana e chiude l’epopea di Nicolas Maduro da oltre un decennio alla guida del Paese in una fase segnata da isolamento diplomatico, sanzioni, accuse giudiziarie e una delle peggiori crisi economiche e umanitarie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nicolas Maduro catturato, chi è il leader politico e perché il Venezuela è in crisi Leggi anche: Chi è Nicolás Maduro, il presidente venezuelano catturato dagli Stati Uniti Leggi anche: Maduro catturato, chi è il presidente del Venezuela successore di Chavez La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, l'opposizione: "Cattura Maduro è stata uscita negoziata" - Dopo i raid Usa e l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, è questo il mistero che aleggia sul leader venezuelano, portato fuori dal Paese dai ... adnkronos.com

L'opposizione in Venezuela: la cattura di Maduro è "uscita negoziata" - Fonti dell'opposizione venezuelana citate da Sky News hanno dichiarato che la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro sarebbe frutto di una "uscita negoziata". notizie.tiscali.it

Maduro catturato, chi è il presidente del Venezuela successore di Chavez - (Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato oggi la cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e della moglie a seguito dei raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del ... msn.com

Gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano Nicolas #Maduro e la moglie con un’operazione della Delta Force, unita' d'elite dell'esercito statunitense per le missioni speciali. #Trump: "Portati fuori dal #Venezuela". #Tg1 - facebook.com facebook

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Tr x.com

