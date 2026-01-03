Nico Acampora è un fuoriclasse | è tra i 100 innovatori italiani

Nico Acampora, riconosciuto tra i 100 innovatori italiani del 2025 secondo StartUp Italia, è il fondatore di PizzAut. La sua esperienza si distingue per un approccio innovativo e sostenibile, contribuendo alla trasformazione del settore e promuovendo inclusione sociale attraverso progetti di valore. Questa selezione evidenzia il suo ruolo di protagonista nell’ecosistema dell’innovazione digitale in Italia.

Il “papà” di PizzAut è tra i 100 innovatori italiani del 2025. Così stabilisce la classifica di StartUp Italia, il polo digitale indipendente dell’innovazione tecnologica e della comunicazione digitale. Alla fine del 2025 ha stilato una classifica dei “fuoriclasse”, dei 100 innovatori che hanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Nico Acampora è un "fuoriclasse": è tra i 100 innovatori italiani Leggi anche: Pizzaioli, camerieri e Nico Acampora diventano giocattoli Playmobil Leggi anche: Nico Acampora di PizzAut sarà tedoforo alle olimpiadi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nico Acampora a Domenica In: “‘PizzAut’? Un sogno che sembrava irrealizzabile”/ “Ora 41 ragazzi autistici…” - Nico Acampora, ospite a Domenica In, racconta il sogno realizzato di PizzAut: un ristorante gestito da ragazzi autistici. ilsussidiario.net Ligabue a Campovolo, le pizze del concerto sfornate dai ragazzi speciali di Pizzaut: "Straordinario messaggio di inclusione tra 100mila persone" - Essere stati scelti “rappresenta per noi un onore pazzesco – dice entusiasta Nico Acampora – per i nostri ragazzi Aut certo, ma soprattutto per il messaggio straordinario di inclusione da parte del ... ilgiorno.it Nico Acampora, il fondatore di PizzaAut: «Quando pensai al ristorante non sapevo cucinare neanche un uovo, oggi ho 46 dipendenti» - A testimoniarlo è Nico Acampora che, domenica (12 ottobre 2025), alle 11, sarà ospite di «Produzioni ininterrotte», il festival di letteratura ... bergamo.corriere.it NOTIZIA INCREDIBILE Mentre sono in Francia mi arriva una notizia che sembra incredibile . L'autorevole START UP ITALIA mette Nico Acampora fra i 100 innovatori Italiani. Non so se è chiaro. Mette me, e quindi PizzAut, fra le 100 persone che cambiano in - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.