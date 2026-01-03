Nico Acampora è un fuoriclasse | è tra i 100 innovatori italiani

Da monzatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Acampora, riconosciuto tra i 100 innovatori italiani del 2025 secondo StartUp Italia, è il fondatore di PizzAut. La sua esperienza si distingue per un approccio innovativo e sostenibile, contribuendo alla trasformazione del settore e promuovendo inclusione sociale attraverso progetti di valore. Questa selezione evidenzia il suo ruolo di protagonista nell’ecosistema dell’innovazione digitale in Italia.

Il “papà” di PizzAut è tra i 100 innovatori italiani del 2025. Così stabilisce la classifica di StartUp Italia, il polo digitale indipendente dell’innovazione tecnologica e della comunicazione digitale. Alla fine del 2025 ha stilato una classifica dei “fuoriclasse”, dei 100 innovatori che hanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

