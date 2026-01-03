A 13 anni, Nic ha vissuto un’esperienza intensa durante un incidente a Crans-Montana. Ricorda le urla provenire dal “bunker” e, senza esitazione, è entrato per aiutare i feriti, tra corpi ammassati e privi di capelli. Ora, davanti alla montagnola di fiori e alle candele, riflette su quell’evento che ha segnato profondamente la sua giovane vita.

Crans-Montana – Nic è fermo davanti alla montagnola di mazzi di fiori e al prato di candele a poche decine di metri dal Constellation. Immobile. Quasi impietrito. Nic ha appena 13 anni e lo sguardo fisso verso i tendoni che coprono alla vista quel che resta del locale in cui la notte di Capodanno è scoppiato l’inferno. Lui, originario di Ginevra in vacanza a Crans-Montana, quella notte si è ritrovato proprio lì. In Rue Centrale. Nello stesso momento in cui le fiamme hanno iniziato a divorare il soffitto del locale, le pareti. E i corpi dei ragazzini che stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nic, eroe a 13 anni: “Sentivo le urla venire dal ‘bunker’. Corpi ammassati, senza capelli: sono corso dentro e ho tirato fuori i feriti”

Leggi anche: “Ho vissuto un periodo buio, mi sentivo mediocre. I capelli rosa? Un modo per portare colore fuori quando stavo male dentro. Ora sogno San Siro con Gabry Ponte”: il ritorno di Erika

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Tajani in Svizzera: «3 feriti non identificati: speriamo siano italiani». Le accuse al bar: «Dentro a 13 anni: “tanto non controllano”» – La diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Strage di Crans-Montana, aggiornamenti dalla Svizzera. Tajani: Sei italiani dispersi forse tra i feriti”. La procuratrice: “Fuoco partito dalle candele sulle bottiglie”.

Nic, eroe a 13 anni: “Sentivo le urla venire dal ‘bunker’. Corpi ammassati, senza capelli: sono corso dentro e ho tirato fuori i feriti” - Montana, il ragazzino di Ginevra era in vacanza e nella notte di Capodanno si è ritrovato in Rue Centrale davanti al Constellation: “È stato orribile, ho cercato di fare il massimo” ... quotidiano.net