Newcastle-Crystal Palace domenica 04 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e aggiornamenti su Newcastle-Crystal Palace, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 16:00. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando il momento delle due squadre, con il Crystal Palace in cerca di riscatto dopo sei partite senza vittorie. Un confronto importante per entrambe le compagini, che potrebbe influenzare la classifica e le strategie future.

Il Crystal Palace si presenta a Newcastle con la vittoria che manca da sei partite in tutte le competizioni, delle quali tre perse nei tempi regolamentari e una ai rigori nei quarti di finale di EFL Cup contro l'Arsenal. C'è però da segnalare l'acquisto di Brennan Johnson dal Tottenham per la cifra record di 35 .

