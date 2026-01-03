New York Mamdani | stop ad alcune misure contro l’antisemitismo

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di sospendere alcune misure adottate dal precedente amministratore, Eric Adams, per contrastare l’antisemitismo. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti, coinvolgendo sia Israele sia segmenti della comunità ebraica. La decisione evidenzia un cambiamento nelle strategie di sicurezza e inclusione, aprendo un dibattito sulla gestione delle problematiche legate alla discriminazione e alla tutela delle minoranze nella grande mela.

Nel suo primo giorno da sindaco di New York, Zohran Mamdani finisce nel mirino di Israele e di parte della comunità ebraica per aver cancellato una serie di misure emanate dal suo predecessore Eric Adams contro l'antisemitismo. Tra queste anche un ordine per adottare la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), che equipara.

A New York, Mamdani revoca la definizione Ihra di antisemitismo. Israele: “Getta benzina sul fuoco” - Nel suo primo giorno da sindaco ha annullato gli ordini esecutivi firmati dal suo predecessore dopo essere stato incriminato per corruzione ... repubblica.it

Al primo giorno da sindaco di New York Zohran Mamdani fa infuriare Israele e la comunità ebraica - Cancellate misure contro l'antisemitismo introdotte da Eric Adams. huffingtonpost.it

Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York: giuramento sul Corano https://tg.la7.it/esteri/mamdani-sindaco-new-york-giuramento-corano-video-02-01-2026-250208 - facebook.com facebook

