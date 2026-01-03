Un nuovo dettaglio sulla vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi emerge dopo anni, rivelando un interrogatorio segreto durato diverse ore. La scoperta offre uno sguardo inedito su un episodio poco conosciuto della sua carriera e apre una finestra su momenti ancora poco esplorati nella sua storia pubblica e privata.

Un retroscena inedito su Silvio Berlusconi emerge a distanza di anni e riporta l’attenzione su una fase delicata della sua lunga vicenda giudiziaria. A raccontarlo è la pm Tiziana Siciliano, che in una recente intervista ha rivelato i dettagli di un interrogatorio riservatissimo, durato diverse ore e rimasto a lungo sconosciuto. Il faccia a faccia risale all’epoca del caso Ruby. In quell’occasione, Berlusconi non venne ascoltato come imputato, ma come persona offesa, vittima di una presunta estorsione da parte di una giovane donna che frequentava. Proprio per la delicatezza del contesto, l’interrogatorio si svolse in condizioni di massima segretezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Nessuno lo sapeva”. Berlusconi, spunta l’interrogatorio segreto durato ore

Leggi anche: Cosa c’entrano gli abeti lapponi con l’oro? Sono preziosi e nessuno lo sapeva

Leggi anche: “Chiudete sempre il water”. L’avviso choc di Matteo Bassetti: italiani spiazzati, nessuno lo sapeva

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi si racconta - facebook.com facebook