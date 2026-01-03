Nonostante il successo di Stranger Things al cinema, Netflix mantiene la propria posizione riguardo all'importanza delle sale cinematografiche. L'azienda continua a privilegiare il proprio modello di distribuzione digitale, senza modificare le strategie adottate nel tempo. Questa scelta riflette una visione consolidata, che non si lascia influenzare dai risultati commerciali di singoli titoli, sottolineando l’indipendenza delle proprie decisioni nel settore dell’intrattenimento.

Nemmeno il successo di Stranger Things nei cinema è bastato a far cambiare idea a Netflix sul ruolo delle sale. Il finale della serie è stato proiettato il 31 dicembre in oltre 600 cinema nordamericani, ottenendo riscontri molto positivi e nonostante l’assenza di dati ufficiali sul botteghino, l’evento ha generato fra i 25 e i 30 milioni di dollari in incassi collaterali legati a cibo e bevande. Numeri sufficienti a dimostrare che, se percepito come speciale, il pubblico è ancora disposto a tornare al cinema. Ma come abbiamo accennato poco sopra, per Netflix questo successo della serie TV non rappresenta un punto di svolta strategico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nemmeno il successo di Stranger Things ha fatto cambiare l’opinione di Netflix sui cinema

Leggi anche: Netflix, ha avuto qualche problema nella notte di Capodanno per il finale di Stranger Things: cosa è successo

Leggi anche: Stranger Things 5: dopo il no iniziale, l'episodio finale potrebbe uscire al cinema. Netflix ci ha ripensato?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Stranger Things 5, la spiegazione del finale della serie tv; Stranger Things 5 torna su Netflix il 26 dicembre: arrivano tre nuovi episodi. Il finale a Capodanno; Stranger Things, cinque motivi per cui la stagione 5 non ha la solita magia; Netflix in tilt per il finale di Stranger Things.

Netflix, ha avuto qualche problema nella notte di Capodanno per il finale di Stranger Things: cosa è successo - Nel cuore della notte di Capodanno, la piattaforma di Netflix ha registrato alcuni problemi nella riproduzione dei contenuti ... fanpage.it