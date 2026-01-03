Nella lista dei desideri di quest’anno, scarpe e maglioni sono tra i capi più ricercati. I saldi si concentrano principalmente su articoli pratici e versatili, ideali per affrontare la stagione in modo confortevole. Sia per aggiornare il guardaroba quotidiano che per approfittare delle offerte, queste categorie rappresentano una scelta intelligente e funzionale per il periodo in corso.

Quest’anno l’interesse per i saldi si concentra soprattutto sui capi utili per il quotidiano e sugli acquisti più tipici della stagione. In testa ci sono scarpe (61%) e maglioni o felpe (58%), seguite da gonne e pantaloni (33%), intimo (32%) e magliette e top (30%): una fotografia che racconta saldi usati prima di tutto per rinnovare il guardaroba. Subito dietro si collocano camicie (27%), capispalla (26%) e abiti (26%), mentre accessori e articoli per la casa restano più marginali, con borse al 16%, biancheria per la casa al 15% e gioielli al 13%. Tra i 18-34 anni aumenta l’orientamento verso capi più “da uscita” e più legati allo stile: gli abiti e completi salgono al 35% (contro il 21% dei 35-65enni), le camicie al 33% (contro 23%) e cresce anche l’interesse per le scarpe, che arriva al 68%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella lista dei desideri scarpe e maglioni

Leggi anche: Caprile Inter, il portiere del Cagliari nella lista dei desideri di Ausilio: gli aggiornamenti sull’estremo difensore dei rossoblù

Leggi anche: Svilar Inter, c’è anche lui nella lista dei desideri per la porta del futuro: l’indiscrezione che fa sognare i tifosi!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nella lista dei desideri scarpe e maglioni; Tutto pronto per i saldi, la lista dei desideri, acquisti in media per 260 euro. Grandi attese nei negozi e dubbi sulla data anticipata; Vigilia di saldi, si prepara l'assalto ai negozi.

Nella lista dei desideri scarpe e maglioni - Quest’anno l’interesse per i saldi si concentra soprattutto sui capi utili per il quotidiano e sugli acquisti più tipici ... msn.com