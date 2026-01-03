Nel video di Andrea Sempio… Garlasco la scoperta di Roberta Bruzzone | nessuno lo aveva notato

Nel video di Andrea Sempio, Garlasco e la scoperta di Roberta Bruzzone rivolgono nuova attenzione al caso di Chiara Poggi. Le recenti analisi e riflessioni contribuiscono a riaccendere il dibattito sull’omicidio, offrendo spunti di approfondimento e nuovi punti di vista su un episodio che ha segnato la comunità. Questa vicenda continua a suscitare interesse e a coinvolgere esperti e pubblico nella ricerca della verità.

Nuove riflessioni in queste ultime ore tornano ad accendere il dibattito sull’omicidio di Chiara Poggi. Al centro dell’attenzione c’è il video, rinvenuto nel computer della giovane, che vede coinvolto Andrea Sempio insieme a due amici ai tempi della scuola. Immagini che di per sé non sembrano avere un collegamento diretto con il delitto, ma sulle quali a distanza di anni i pareri di opinionisti ed esperti si dividono. A offrire una diversa chiave di lettura è stata la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, intervenuta il 2 febbraio nel corso della puntata di Quarto Grado. L’esperta ha proposto un’analisi di tipo psicologico e comportamentale delle immagini, soffermandosi in particolare sulla posizione assunta da Sempio all’interno del filmato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Garlasco, parla Roberta Bruzzone: il valore degli elementi su Andrea Sempio Leggi anche: Garlasco, Roberta Bruzzone sul movente di Stasi e Sempio. “Cose raccapriccianti…” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Delitto di Garlasco: acquisito dagli inquirenti un nuovo video di Andrea Sempio - Gli inquirenti hanno acquisito un nuovo video con protagonista Andrea Sempio: le riprese sono state fatte da Marco Poggi ... notizie.it

Caso Garlasco, trovato video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi - Un video recuperato dal pc di Chiara Poggi riaccende i riflettori su Garlasco: immagini di Andrea Sempio, accessi anomali al pc sequestrato ... internapoli.it

Garlasco, video di Andrea Sempio nel PC di Chiara Poggi: il verbale fantasma - Un video su Andrea Sempio nel PC di Chiara Poggi fu visionato in caserma senza documentare chi vi accedette, come accadde anche con Stasi. panorama.it

Speciale Garlasco: il Video di Andrea Sempio sul PC di Chiara Poggi - Accesso non Autorizzato

Dal computer di Chiara Poggi spunta un video di Andrea Sempio. Le immagini sarebbero state registrate da Marco Poggi, il fratello, nel marzo del 2007, cinque mesi prima del delitto. Con alcuni amici, fra questi anche Sempio, il ragazzo avrebbe fatto irruzione - facebook.com facebook

Andrea #Sempio su #Garlasco: “Con Marco Poggi siamo amici, il fatto che Stasi possa essere innocente fa riflettere” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.