Nel 1962 un geologo entrò in una grotta | 63 giorni dopo aveva scoperto il nostro orologio biologico

Nel 1962, un geologo entrò in una grotta glaciale delle Alpi francesi. Dopo 63 giorni di osservazione, scoprì un importante elemento del nostro orologio biologico. Questa scoperta ha contribuito a comprendere meglio i ritmi naturali del corpo umano e il suo adattamento alle variazioni ambientali. Un passo fondamentale nella ricerca sulla fisiologia umana e sui meccanismi che regolano il sonno e i cicli circadiani.

L’anno è il 1962. Il luogo Scarasson, una grotta glaciale nelle Alpi francesi. Dall’abisso emerge per la prima volta in più di due mesi un uomo solitario, gli occhi coperti da occhiali scuri per proteggerli dalla luce del sole. Non ha idea di quale sia la data, non ha interagito con un altro essere umano per sette settimane. I suoi pensieri sono lenti e si sente, a suo dire, come una marionetta semipazza e sconnessa. Quel giovane uomo è Michel Siffre, e, senza saperlo, ha appena gettato le basi di un campo scientifico completamente nuovo: la cronobiologia umana, ossia lo studio dei ritmi biologici del nostro corpo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

