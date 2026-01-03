Natalia Paragoni shock | A gennaio 2025 ho avuto un aborto spontaneo

Natalia Paragoni ha recentemente condiviso pubblicamente di aver subito un aborto spontaneo a gennaio 2025. La sua testimonianza evidenzia un episodio difficile vissuto con riservatezza, che l’ha portata ad affrontare momenti di depressione. La notizia, pubblicata da Il Difforme, offre uno sguardo sincero sulla sua esperienza, contribuendo a sensibilizzare su temi delicati come la perdita di una gravidanza.

