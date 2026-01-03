‘Natale insieme a Paupisi’ | tombolata ed eventi per grandi e piccoli in attesa dell’Epifania

Prosegue a Paupisi il calendario delle iniziative natalizie, con eventi pensati per tutta la famiglia. Promossi dalla Pro Loco, dall’associazione Il Sogno e dal Forum Giovani, in collaborazione con il Comune, gli appuntamenti includono una tombolata e altre attività tradizionali, offrendo un’occasione di confronto e convivialità in vista dell’Epifania. Un momento per condividere la cultura e lo spirito del Natale nel territorio di Paupisi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il calendario di iniziative natalizie a Paupisi con due appuntamenti dedicati alla convivialità e alla tradizione, promossi dalla Pro Loco di Paupisi, dall’associazione Il Sogno e dal Forum Giovani, in collaborazione con il Comune di Paupisi. Il primo evento in programma è la Super Tombolata “Aspettando la Befana”, che si terrà lunedì 5 gennaio 2026, a partire dalle ore 20.00, presso la Palestra Comunale. Una serata all’insegna del divertimento, della fortuna e della condivisione, con numerosi premi in palio. Al termine della tombolata, non mancherà un momento di festa con panettone e spumante, per brindare insieme e vivere un’occasione di autentica convivialità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Natale insieme a Paupisi’: tombolata ed eventi per grandi e piccoli in attesa dell’Epifania Leggi anche: Ponte dell'Epifania al Puccini, due spettacoli per grandi e piccoli Leggi anche: Chieti accende il Natale con una grande festa a San Giustino: acrobati ed eventi fino all'Epifania [FOTO e VIDEO] Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. #man25 #sodaliscsvsalerno Colazione con Babbo Natale insieme ai volontari di Smile - facebook.com facebook Anche quest’anno abbiamo festeggiato la magia del Natale insieme alle bambine e ai bambini delle nostre Persone. Una giornata speciale, tra laboratori creativi, giochi, animazione e tante attività che hanno acceso sorrisi e stupore. Un’occasione per condivi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.