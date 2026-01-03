Natale e Capodanno ad Amalfi tra numeri da record e ultimi eventi in programma

Natale e Capodanno ad Amalfi offrono un’atmosfera unica, tra eventi eventi e numeri da record. Il Capodanno più lungo d’Italia include musica dal vivo fin dal pomeriggio e uno spettacolo di fuochi d’artificio trasmesso da RaiNews24, rendendo questa tradizione tra le più suggestive del paese. Un’occasione per vivere le festività in un contesto ricco di storie e momenti speciali.

Il Capodanno più lungo d'Italia ad Amalfi con musica dal vivo fin dalle prime ore del pomeriggio a uno straordinario spettacolo di fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte le cui immagini sono state riproposte da RaiNews24 in un servizio sui festeggiamenti più significativi del pianeta.

