I dati dell'Istat evidenziano un calo delle nascite a Ravenna, con circa 200 nuovi nati in meno rispetto all’anno precedente. Questa diminuzione rappresenta una tendenza che si protrae da oltre dieci anni, contribuendo a una riduzione complessiva della popolazione giovane nella provincia. Un fenomeno demografico che richiede attenzione, poiché riflette importanti cambiamenti socio-economici e demografici nella regione.

"I numeri certificati in queste ore dall'Istat danno una fotografia di Ravenna che, sotto il profilo demografico, allarma: ancora in decrescita le nascite in Provincia con un calo, rispetto all'anno scorso, di 200 nuovi nati e un dato dimezzato da dieci anni a questa parte. Questi numeri sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Nascite ancora in calo, De Carli (Pdf): "200 nuovi nati in meno in un anno, scenario preoccupante"

Leggi anche: ISTAT censimento 2024: nascite al minimo storico con 369.944 nati e fecondità a 1,18 figli per donna, giovani e famiglie in calo demografico preoccupante

Leggi anche: Nascite in calo, in un anno 10mila bambini in meno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calo delle nascite in Calabria, nel 2024 secondo l'Istat è stato del 4,5% - E' quanto emerge dagli indicatori demografici dell'Istat pubblicati oggi dai quali risulta che il tasso di natalità nella nostra regione è stato del 6,9 mentre ... rainews.it

Il calo delle nascite dipende anche dal calo delle nascite - I nuovi dati sulle nascite pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) confermano alcune tendenze evidenti da anni: nascono sempre meno bambini e bambine, e si fanno figli sempre più ... ilpost.it

Nascite. Continua il calo in Italia: 369.944 nel 2024, il 2,6% in meno del 2023 (e il primo semestre 2025 segna già il -6,3%). I dati Istat - Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: 1,18 nel 2024 (1,20 nel 2023). quotidianosanita.it

Seppur di poco, il numero delle nascite è in calo in Trentino, e il 65% dei parti avviene nel capoluogo. Si ripropone ancora una volta il delicato tema dei punti di Cles e Cavalese con dati lontani dalla soglia minima della deroga Leggi l’articolo tinyurl.co - facebook.com facebook