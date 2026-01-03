Nasce a Cava il SIPSU | cittadini e dati al servizio della sicurezza urbana
A Cava de’ Tirreni nasce SIPSU, il Sistema Informativo Partecipato per la Sicurezza Urbana. Questo progetto civico mira a coinvolgere i cittadini nella segnalazione di problematiche, creando così uno strumento efficace per la prevenzione e la tutela del territorio. Attraverso un approccio partecipato, SIPSU intende rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni, promuovendo una gestione più efficace della sicurezza urbana.
