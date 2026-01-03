Napoli sparatoria ai Quartieri Spagnoli feriti nei pressi del loro locale il padre e il fratello dell' allenatore del Cagliari Fabio Pisacane

A Napoli, nei Quartieri Spagnoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto il locale di Andrea Pisacane, padre dell’allenatore Fabio Pisacane del Cagliari. Andrea, di 68 anni, è stato ferito mentre tentava di difendere suo figlio Gianluca, 28 anni, aggredito da tre individui. Uno degli aggressori, armato, ha aperto il fuoco, provocando feriti tra le persone presenti.

Andrea, 68 anni, era intervenuto per difendere il figlio Gianluca, 28 anni, aggredito da 3 individui a volto scoperto; uno di loro era armato e ha fatto fuoco

