Napoli Roberto Barbieri | Capodichino da record presto il nuovo terminal per i voli extra Schengen
Nel 2025, l’aeroporto di Napoli Capodichino raggiunge un record di passeggeri. Con un investimento di 200 milioni di euro, sono previste nuove infrastrutture, tra cui un terminal dedicato ai voli extra Schengen. A novembre, sarà temporaneamente sospesa l’attività sulla pista per lavori di ristrutturazione. Questi interventi puntano a migliorare la capacità e l’efficienza dello scalo, in risposta alla crescente domanda di collegamenti internazionali.
Il record dei passeggeri di Capodichino nel 2025, il piano da 200 milioni di euro per le nuove infrastrutture, lo stop a novembre di un mese alla pista per il completo rifacimento, il caso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
