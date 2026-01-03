Napoli porta droga al figlio detenuto | scoperto finisce nello stesso carcere

Un uomo è stato arrestato nel carcere di Poggioreale, Napoli, dalla Polizia Penitenziaria. Era stato scoperto a portare circa 150 grammi di cocaina e hashish al figlio, anch’egli detenuto. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova nello stesso istituto penitenziario. La vicenda evidenzia le misure di sicurezza adottate per prevenire il traffico di sostanze illecite all’interno delle carceri.

