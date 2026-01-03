Napoli Moretto e Romano chiariscono | Addii di Lang e Lucca? Ci sono due dettagli fondamentali

Napoli, Moretto e Romano analizzano la situazione di Lang e Lucca, due giocatori spesso al centro delle discussioni di mercato. Recentemente, gli esperti hanno evidenziato due aspetti chiave che influenzano il futuro di questi profili, offrendo chiarimenti importanti sulla loro possibile evoluzione con il club partenopeo. La situazione si presenta complessa ma ben definita, con dettagli che meritano attenzione per comprendere le prossime mosse del mercato azzurro.

Il futuro di alcuni nomi accostati al Napoli torna al centro del dibattito di mercato. Nelle ultime ore Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno chiarito la situazione legata a Lang e Lucca, due profili seguiti con attenzione ma in fasi molto diverse. Le parole dei due giornalisti aiutano a distinguere ipotesi da scenari concreti, spiegando tempi, passaggi obbligati e interessi dei club coinvolti. Un punto necessario, soprattutto ora che il mercato inizia a entrare nel vivo. Lang, nessuna trattativa avanzata. Su Lang il quadro resta prudente. Secondo Fabrizio Romano, al momento non esiste una trattativa concreta o avanzata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

