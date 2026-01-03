Napoli mercato invernale | spunta l’idea Mario Gotze

Durante il mercato invernale, il Napoli valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa. Tra i nomi emersi, spicca quello di Mario Götze, il cui arrivo potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la mediana. La società azzurra monitora attentamente le possibilità, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative in corso. La finestra di mercato offre così nuove prospettive per il club partenopeo, con obiettivi chiari e strategie in evoluzione.

Il mercato invernale in casa Napoli potrebbe riservare non poche sorprese perché nuovi profili sono finiti nel mirino della dirigenza azzurra. Il nodo principale da sciogliere è quello della possibile cessione di Noa Lang: l'esterno olandese non è sul mercato, ma se dovesse arrivare un'offerta importante il club potrebbe valutare la cessione per reinvestire in .

