Napoli il fratello di Pisacane ferito a colpi di pistola L’allenatore del Cagliari | Tanto spavento

A Napoli, nei Quartieri Spagnoli, il fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, è stato ferito in un violento agguato da tre persone, una delle quali armata. L’episodio, che ha causato grande spavento, sembra più un avvertimento che un episodio casuale. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche e motivazioni dell’attacco, mentre si attendono aggiornamenti sulla situazione.

