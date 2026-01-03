Napoli il fratello di Pisacane ferito a colpi di pistola e il padre picchiato

A Napoli, nei Quartieri Spagnoli, si è verificato un grave episodio che coinvolge il fratello e il padre del calciatore Fabio Pisacane. Durante un’aggressione, avvenuta al mattino, le vittime sono state ferite con colpi di pistola e sono state picchiate, suscitando preoccupazione nella comunità locale. Gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto, che sembra rappresentare un possibile avvertimento o episodio di matrice criminale.

Dagli elementi raccolti tutto farebbe pensare ad un avvertimento. Sta per sorgere il sole su Napoli, quando nei Quartieri Spagnoli il fratello e il padre del tecnico di Cagliari, Fabio Pisacane, rimangono vittima di un feroce agguato per mano di tre persone, una delle quali armata. Un duplice ferimento dai contorni ancora misteriosi nel cuore.

