Napoli fratello dell'allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola picchiato il padre

A Napoli, nel quartiere dei Quartieri Spagnoli, sono stati vittime di un'aggressione il fratello e il padre di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. Durante l'evento, il fratello 28enne è stato ferito alla gamba con due colpi di pistola, mentre il padre è stato picchiato. L'episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza nel quartiere.

Aggrediti ai Quartieri Spagnoli il fratello e il padre di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari; il 28enne ferito alla gamba con due colpi di pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Napoli, 17enne ferito a colpi di pistola: indagini in corso Leggi anche: Reagisce alla rapina, ristoratore ferito a colpi di pistola in centro a Napoli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli-Cagliari, Pisacane: «Delusi per la mancata qualificazione» - Archiviate le dichiarazioni dei migliori in campo, ecco immancabili anche le parole dei due allenatori, a cominciare da Fabio Pisacane, intervenuto così in conferenza stampa dopo la sconfitta ai ... ilmattino.it Napoli, lo sfogo di Conte a Bologna e la telefonata con De Laurentiis: l'allenatore apre la crisi. Gli scenari - E’ la domanda che si fanno tutti i tifosi del Napoli da ieri pomeriggio dopo le parole forti di Antonio Conte in conferenza stampa nel post Bologna: “Non siamo ... ilmessaggero.it Napoli, vertice Antonio Conte e De Laurentiis - Cosa succede dopo lo sfogo dell'allenatore a Bologna - 2 contro il Psv) per il Napoli campione d'Italia: tante quante ne aveva subite in tutta la scorsa stagione. affaritaliani.it Alla fine la mano de dios si manifesta. Massimiliano Manfredi, fratello minore di Gaetano – sindaco di Napoli, nonché mastice dell’alleanza che ha incoronato Fico in Campania – è stato eletto presidente del consiglio regionale. Vincono i Manfredi e perdono i - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.