Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari Pisacane

Nella città di Napoli, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto il fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, rimasto ferito a colpi di pistola. Durante l’evento, anche il padre della famiglia è stato aggredito. L’accaduto sta attirando l’attenzione delle autorità locali, che stanno indagando sulle motivazioni e sui responsabili di questo grave episodio.

(Adnkronos) – Ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, aggredito il padre. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 di questa notte in vico Tre Re a Toledo, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Montecalvario e della Squadra Mobile della Questura .

Ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari - Il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sono rimasti feriti la notte scorsa a Napoli a seguito di un'aggressione verificatasi ai Quartieri Spagnoli. ansa.it

Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari Pisacane - Ieri notte il padre e il fratello del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane sono stati affrontati da tre persone a volto scoperto che l ... corrieredellosport.it

