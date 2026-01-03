Napoli Est il rettore della Federico IIMatteo Lorito | Campus motore dell?area in arrivo altri investimenti
Il campus della Federico II di Corso Nicolangelo Protopisani rappresenta un punto di riferimento per Napoli Est. Il rettore Matteo Lorito evidenzia il ruolo centrale dell’ateneo nello sviluppo dell’area, annunciando ulteriori investimenti per consolidare e potenziare questa importante realtà accademica. La presenza dell’università continua a contribuire alla crescita e alla valorizzazione del territorio, rafforzando il legame tra formazione, ricerca e sviluppo locale.
Tutto è partito dall?Università. E il campus della Scuola Politecnica della Federico II di Corso Nicolangelo Protopisani resta ancora il primo fiore all?occhiello della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
