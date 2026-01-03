Napoli droga a Poggioreale | sequestro dei Carabinieri nel rione Connolo

Nel rione Connolo di Napoli, i Carabinieri hanno sequestrato 376 dosi di droga, tra hashish, marijuana, cocaina e crack, in un seminterrato. L’intervento fa parte di un’operazione volta a contrastare il traffico nel quartiere. Sono in corso ulteriori indagini per identificare il pusher responsabile.

A Napoli nel rione Connolo i Carabinieri scoprono 376 dosi di droga in un seminterrato: sequestrati hashish, marijuana, cocaina e crack, indagini in corso sul pusher. Maxi sequestro di droga nel rione Connolo, nell'area orientale di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno scoperto un seminterrato utilizzato come deposito di sostanze stupefacenti, rinvenendo complessivamente 376 dosi già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando Proviniciale Carabinieri di Napoli La droga era nascosta all'interno di un borsello trovato in una palazzina di via Claudio Miccoli.

