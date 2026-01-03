Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la sfida contro la Lazio, confermando il tridente offensivo titolare. La squadra di Castel Volturno si concentra sulla ripresa immediata degli allenamenti, mantenendo alta la concentrazione senza distrazioni. La formazione, invariata rispetto alle ultime uscite, punta a consolidare la propria posizione in classifica, affrontando la prossima partita con determinazione e pragmatismo.

"> CASTEL VOLTURNO – Ripartenza immediata e nessuna distrazione. Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno, oggi rifinitura e domani, alle 12.30 all’Olimpico, il battesimo del 2026 contro la Lazio. È la prima tappa di un gennaio serrato, con otto partite in meno di un mese, una ogni tre giorni, a cominciare proprio dalla sfida contro l’ex Maurizio Sarri. Antonio Conte non ha intenzione di stravolgere ciò che sta funzionando. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico si affiderà alle sue certezze, alle note liete di un finale di 2025 scintillante: tre vittorie consecutive senza subire gol, la Supercoppa Italiana conquistata a Riyadh e un tridente che oggi rappresenta il cuore pulsante della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte non cambia: tridente confermato per la Lazio

Leggi anche: Napoli-Udinese, Conte cambia: turnover e 3-4-2-1 confermato

Leggi anche: Napoli-Atalanta: Conte valuta tridente e nuove soluzioni a centrocampo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cremonese–Napoli, Conte non cambia: tridente confermato allo Zini per la sfida delle 15 - Sud Notizie Napoli; Cremonese-#Napoli, le formazioni ufficiali: #Conte conferma #Elmas e Juan Jesus dal 1' Confermata la formazione che ha sconfitto il Bologna in Supercoppa. Il macedone chiude il tridente con #Neres e #Hojlund https://www.ilnapolista.it/2025/12/cremones; Cremonese-Napoli, ancora due dubbi di formazione per Conte; Cremonese-#Napoli, le formazioni ufficiali: #Conte conferma #Elmas e Juan Jesus dal 1' Confermata la formazione che ha sconfitto il Bologna in Supercoppa. Il macedone chiude il tridente con #Neres e #Hojlund https://www.ilnapolista.it/2025/12/cremones.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali. Conte non cambia, Italiano si affida a Castro - Il tecnico leccese ha infatti confermato l’11 che ha sconfit ... mondonapoli.it