Napoli con l’addio di Mazzocchi si cerca un nuovo vice-Di Lorenzo | due i nomi sul tavolo uno svincolato
Il Napoli, in seguito all’addio di Mazzocchi, è alla ricerca di un nuovo vice-Di Lorenzo per rinforzare le corsie difensive. Sul tavolo ci sono due possibili soluzioni, tra cui un giocatore svincolato. La società monitora attentamente il mercato per individuare l’opzione più adatta alle esigenze della squadra, mantenendo alta l’attenzione sui possibili interventi per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Il Napoli guarda al mercato con attenzione, consapevole della necessità di intervenire sulle corsie difensive. Giovanni Di Lorenzo resta un punto fermo e una garanzia assoluta per rendimento e leadership, ma alle sue spalle serve un’alternativa affidabile. Con la possibile partenza di Pasquale Mazzocchi, infatti, la rosa azzurra rischierebbe di restare scoperta nel ruolo di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Napoli l’addio è a un passo | lascia il club azzurro ma resta in Serie A.
Napoli, con l’addio di Mazzocchi si cerca un nuovo vice-Di Lorenzo: due i nomi sul tavolo (uno svincolato) - Il Napoli guarda al mercato con attenzione, consapevole della necessità di intervenire sulle corsie difensive. dailynews24.it
Mazzocchi verso l'addio! Tmw: offerta a titolo definitivo da un club di Serie A - Tra i giocatori che sembrano in aria di lasciare il Napoli nel calciomercato di riparazione invernale che inizierà il 2 di gennaio per la Serie A, trova un posto anche Pasquale Mazzocchi ... tuttonapoli.net
Mazzocchi potrebbe lasciare il Napoli in estate. Sull'esterno si sta muovendo il Cagliari - Fresco di vittoria dello Scudetto con il suo Napoli, nel futuro dell'esterno di centrocampo Pasquale Mazzocchi potrebbe non esserci però per forza l'azzurro. tuttomercatoweb.com
+++ADDIO AD UNO DEGLI STORICI BAR DI NAPOLI: UFFICIALE LA CHIUSURA+++ - facebook.com facebook
Mario Rui torna a parlare dopo l'addio al Napoli Il portoghese ha svelato di non aver accettato club in Serie A per rispetto della maglia azzurra Dal retroscena su Spalletti al sogno Champions League #MarioRui #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com
