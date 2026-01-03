Napoli blitz in zona baretti a Chiaia | sanzioni a locali e sequestri alimentari

Nella serata di venerdì 2 gennaio, Napoli ha effettuato controlli nella zona dei baretti di Chiaia, noto punto di ritrovo per la movida cittadina. L’operazione ha portato a sanzioni amministrative e sequestri alimentari nei locali della zona, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini. I controlli continuano per monitorare la situazione e promuovere un ambiente più sicuro e responsabile.

Stretta sui locali della movida a Napoli. Nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio, è scattata una vasta operazione di controllo nella zona dei baretti di Chiaia, uno dei principali punti di ritrovo notturni della città. L’intervento è stato disposto dalla Questura di Napoli con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, blitz in zona “baretti” a Chiaia: sanzioni a locali e sequestri alimentari Leggi anche: Napoli, controlli dei carabinieri nella zona dei baretti di Chiaia Leggi anche: Blitz della polizia locale di Montesilvano nei negozi alimentari etnici e kebab: sequestri e sanzioni per 8 mila euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Blitz nella strada dei baretti della movida a Napoli: rimossi fioriere e blocchi per gli ombrelloni - Rimossi con i camion i blocchi di cemento per ancorare gli ombrelloni dei tavolini e le fioriere che erano in strada. fanpage.it Napoli e la movida, baretti di Chiaia nella lente dei controlli dei Carabinieri - Baretti di Chiaia nella morsa dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli centro che questa notte hanno setacciato la zona della movida. napolivillage.com

A Napoli controlli dei Carabinieri ai 'baretti' di Chiaia - Servizio anti movida dei carabinieri della compagnia Napoli centro nella zona dei 'baretti' di Chiaia e nel centro storico. ansa.it

Blitz dei NAS nelle pescherie di Napoli durante le feste natalizie Ispezioni e controlli dei Nas nelle pescherie napoletane alla vigilia del cenone di Natale. Il Mattino ha seguito da vicino l’attività dei carabinieri del Nucleo anti-sofisticazioni raccogliendo in presa - facebook.com facebook

Blitz antidroga dei Carabinieri tra Secondigliano e Arzano, in provincia di Napoli: 4 fratelli sono finiti in manette all’esito dell’attività. All’interno di un’abitazione i militari hanno anche sequestrato 54 kg di droga e, nel corso di un’altra perquisizione, una pistola B x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.